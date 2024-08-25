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рф конфіскувала понад 100 млн доларів у Google для фінансування підтримки війни - The Telegraph

рф конфіскувала понад 100 млн доларів у Google для фінансування підтримки війни - The Telegraph

Київ • УНН

 • 57505 перегляди

росія вилучила понад 100 млн доларів з рахунків Google для фінансування війни. Кошти передали російським телеканалам, включаючи RT і "Царьград", які зобов'язалися використати їх на підтримку війни в Україні.

У росії вилучили понад 100 млн дол. у підрозділу американської компанії Google для фінансування підтримки війни проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Документи США показали, що судові пристави забрали кошти з російських банківських рахунків технологічного гіганта у 2022 році, що призвело його підрозділ у країні до банкрутства.

Повідомляється, що згідно з документами, керуючі банкрутством підрозділу Google передали кошти російським телеканалам, у тому числі державному RT і пропагандистській службі "Царьград", яка зобов’язалася використати кошти на підтримку війни кремля в Україні.

Російська компанія Google оголосила про банкрутство у 2022 році, заявивши, що кремль заарештував кошти, але незрозуміло, скільки було вилучено.

Документи показують, що судові пристави привласнили банківський рахунок компанії після того, як московський суд постановив, що вона повинна відшкодувати збитки Царьград ТВ, православному пропагандистському каналу, що належить олігарху костянтину малофєєву.

Минулого тижня Google подала позови проти RT, Tsargrad TV і третього мовника, NFPT, до судів США та Англії.

Російські суди постановили, що Google має виплатити трьом телеканалам величезні суми компенсації за видалення їх із YouTube і видалення облікових записів Google.

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Google домагається рішення, щоб заблокувати мовникам можливість переслідувати свої активи в іноземних юрисдикціях, таких як Південна Африка, Туреччина та Сербія.

У судових документах Google повідомляв: "Судові пристави заарештували активи Google Russia на суму понад 100 мільйонів доларів, хоча сума, яка нібито підлягала сплаті за рішенням суду, на той час становила менш як 12,5 мільйонів доларів (один мільярд рублів). "Царьград отримав один мільярд рублів від цієї суми, яку, як він заявив, використає на підтримку війни росії в Україні".

Судові документи свідчать, що московська юридична фірма Art de Lex, яка представляє інтереси керуючого банкрутством, при виплаті коштів встановила пріоритетність виплати російським мовникам перед співробітниками та іншими кредиторами.

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Власника "Царьграда" малофєєва називають "православним олігархом". Він потрапив під санкції США за підтримку вторгнення росії в Україну у 2014 році. Компанія подала до суду на Google у Туреччині, вимагаючи від компанії додаткових коштів.

Відповідно до турецьких документів, російські суди визначили, що Google винен Царьграду 32,8 млрд рублів (273 млн фунтів стерлінгів). Однак, оскільки щоденні штрафи компанії подвоюються кожні 24 години, ця сума може перевищити всю ринкову вартість Google.

Подаючи позови минулого тижня, Google заявив, що російські суди "наклали безпрецедентні штрафи та довільні юридичні санкції проти Google у спробі обмежити доступ до інформації про наші сервіси та як покарання за дотримання нами міжнародних санкцій проти російських осіб та організацій".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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