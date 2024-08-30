Користувачі Gmail на Android тепер можуть безпосередньо спілкуватися з Gemini
Київ • УНН
Google додає чат-бот Gemini AI до Gmail на Android, з подальшим запуском на iOS. Функція Gmail Q&A дозволяє користувачам ставити питання про вміст електронних листів та отримувати інформацію з поштової скриньки.
Google оголосив про появу Gemini в Gmail для Android. Штучний інтелект буде інтегровано в поштовий клієнт, передає УНН, із посиланням на The Verge.
Чат-бот Gemini AI компанії Google з'явиться на мобільних пристроях. Компанія заявляє, що функція Gmail Q&A починає працювати на Android і що вона "незабаром" з'явиться і на iOS.
Довідка
Реалізація Gemini, відома як Gmail Q&A, дозволяє задавати питання про будь-що в електронному листі. Користувач може попросити показати непрочитані листи за сьогодні або за певну дату, отримати доступ до певної інформації. Штучний інтелект також зможе підбивати підсумки листів за темою.
Сьогодні ми раді повідомити, що функція "Питання-відповідь" у Gmail тепер доступна на пристроях Android, а незабаром з'явиться і на iOS. Ви можете попросити Gemini шукати у вашій поштовій скриньці такі речі, як "Який номер замовлення на закупівлю мого агентства", "Скільки компанія витратила на останній маркетинговий захід" або "Ознайомитися з електронними листами про квартальне планування
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