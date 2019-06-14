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Полторак высказался по поводу причастных к сбитию Ил-76

Киев • УНН

 • 15177 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Действующий министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что после начала российской агрессии против Украины российские разведывательные группы и боевые подразделения были в районе Луганского аэропорта, и выразил уверенность в причастности террористических войск в сбитию украинского военно-транспортного самолета Ил-76, что произошло пять лет назад. Об этом Полторак в пятницу заявил журналистам, комментируя утренние выводы СБУ, передает корреспондент УНН.

Полторак высказался по поводу причастных к сбитию Ил-76

"Когда началась агрессия России против Украины, конечно, что РФ, ее разведывательные группы и боевые подразделения были в том числе и в районе Луганского аэропорта. У меня никаких сомнений нет в том, что террористические войска - потому что по-другому их назвать нельзя - причастны к этому сбитию нашего самолета", - сказал министр.

Напомним, ранее сегодня Служба безопасности Украины сообщила, что установила причастность Кремля к сбитию украинского военно-транспортного самолета Ил-76.

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