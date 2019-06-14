Полторак висловився з приводу причетних до збиття Іл-76
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Чинний міністр оборони України Степан Полторак заявив, що після початку російської агресії проти України російські розвідувальні групи та бойові підрозділи були у районі Луганського аеропорту, і висловив впевненість у причетності терористичних військ до збиття українського військово-транспортного літака Іл-76, що сталося п'ять років тому. Про це Полторак у п’ятницю заявив журналістам, коментуючи вранішні висновки СБУ, передає кореспондент УНН.
"Коли почалась агресія Росії проти України, звичайно, що РФ, її розвідувальні групи та бойові підрозділи були в тому числі і у районі Луганського аеропорту. У мене жодних сумнівів немає в тому, що терористичні війська – бо по-іншому їх назвати не можна - причетні до цього збиття нашого літака", - сказав міністр.
Нагадаємо, раніше сьогодні Служба безпеки України повідмила, що встановила причетність Кремля до збиття українського військово-транспортного літака Іл-76.