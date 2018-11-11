Полторак рассказал, сколько военных наказали за взрывы на арсеналах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Более 75 военных привлекли к ответственности из-за взрывов, происходивших на складах боеприпасов за последние три года. Об этом в эфире одного из телеканалов заявления министр обороны Степан Полторак, передает УНН.
"После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе - более 20 генералов. Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", - заявил С.Полторак.
Напомним, причиной взрывов на 6-м арсенале в Ичне Черниговской области стала диверсионная деятельность путем проникновения на техническую территорию неустановленных лиц.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.