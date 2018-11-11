Полторак розповів, скільки військових покарали за вибухи на арсеналах

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Понад 75 військових притягнули до відповідальності через вибухи, що відбувалися на складах боєприпасів за останні три роки. Про це в ефірі одного з телеканалів заяви міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.