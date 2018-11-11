Полторак розповів, скільки військових покарали за вибухи на арсеналах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Понад 75 військових притягнули до відповідальності через вибухи, що відбувалися на складах боєприпасів за останні три роки. Про це в ефірі одного з телеканалів заяви міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.
“Після тих подій, які відбувалися у нас, починаючи від Сватово, ми багато чого змінили. І до відповідальності притягували. Я притягнув 75 людей до відповідальності, зокрема — понад 20 генералів. Це призвело до іншої проблеми — зараз ніхто не хоче займати ці посади. Чому? Тому що немає гарного фінансового ресурсу. За сучасних умов забезпечити надійну охорону бази арсеналу дуже важко”, — заявив С.Полторак.
Нагадаємо, причиною вибухів на 6-му арсеналі біля Ічні Чернігівської області стала диверсійна діяльність шляхом проникнення на технічну територію невстановлених осіб.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.