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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 8339 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113782 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124588 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116041 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121732 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126242 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151432 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150831 просмотра

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Полторак подписал приказ для чествования погибших защитников Украины

Полторак подписал приказ для чествования погибших защитников Украины

Киев  •  УНН

 • 13689 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому 29 августа руководящий состав Минобороны и Вооруженных сил будет отмечать погибших героев в Зале Памяти. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Подписал приказ, согласно которому ежегодно 29 августа весь руководящий состав подразделений Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, будут чествовать в Зале Памяти погибших защитников Украины", - отметил Полторак.

По его словам, нужно помнить наших героев, которым украинцы обязаны Независимостью и свободой.

Напомним, 29 августа этого года в Украине впервые официально чествуют погибших в День памяти защитников.

Как сообщал УНН, Президент Украины Зеленский подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины.

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