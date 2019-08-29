Полторак підписав наказ для вшанування загиблих захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ, згідно з яким 29 серпня керівний склад Міноборони та Збройних сил вшановуватиме загиблих героїв у Залі Пам’яті. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Підписав наказ, згідно з яким, щороку 29 серпня увесь керівний склад підрозділів Міністерства оборони та Збройних сил України, вшановуватимуть в Залі Пам'яті загиблих захисників України", - вказав Полторак.
З його слів, потрібно пам’ятати наших героїв, яким українці зобов’язані Незалежністю та свободою.
Нагадаємо, 29 серпня цього року в Україні вперше офіційно вшановують загиблих в День пам’яті захисників.
Як повідомляв УНН, Президент України Зеленський підписав указ про встановлення Дня пам’яті захисників України.