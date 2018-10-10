Полторак убежден в ликвидации ЧС на арсенале под Ичней в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В ближайшее время чрезвычайная ситуация с пожаром и взрывами на 6-м арсенале под Ичней в Черниговской области будет ликвидирована. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Есть еще задымления на арсенале. Но я думаю, что в ближайшее время будем способны ликвидировать это событие", - сказал он.
Также Полторак отметил, что арсенал является очень сложным, поскольку расположен вблизи с границей с Россией, и его площадь составляет 680 га.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.