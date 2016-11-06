Полтавчане станут "лицом Украины" во Всеукраинском проекте Ukraїner
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Полтаве 13 ноября в 15:00 в библиотеке Котляревского состоится презентация нового проекта Ukraїner, авторы которого хотят показать "лицо Украины" всему миру. Об этом УНН-Центр сообщили авторы проекта, которые уже приехали в Полтавскую область.
"Через портреты "документального фильма" мы хотим показать украинцам, кто они на самом деле - трудолюбивые, талантливые и очень красивые, мотивировать поверить в себя, "сшить" нацию и представить ее иностранцам", - отметили организаторы проекта.
Полтавская область стала вторым регионом после Закарпатской. Каждый из фильмов планируется переводить на пять языков.
К проекту привлекаются и новые участники - волонтеры, переводчики, фотографы и другие. Они планируют объехать все исторические земли Украины и отснять документальные фильмы о жителях всех без исключения регионов Украины.
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