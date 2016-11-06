Полтавчане станут "лицом Украины" во Всеукраинском проекте Ukraїner

"Через портреты "документального фильма" мы хотим показать украинцам, кто они на самом деле - трудолюбивые, талантливые и очень красивые, мотивировать поверить в себя, "сшить" нацию и представить ее иностранцам", - отметили организаторы проекта.

Полтавская область стала вторым регионом после Закарпатской. Каждый из фильмов планируется переводить на пять языков.

К проекту привлекаются и новые участники - волонтеры, переводчики, фотографы и другие. Они планируют объехать все исторические земли Украины и отснять документальные фильмы о жителях всех без исключения регионов Украины.

Как сообщал УНН, ЮНЕСКО рассмотрит вопрос внесения казацких песен в список всемирного культурного наследия.