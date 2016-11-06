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Полтавці стануть “обличчям України” у Всеукраїнському проекті Ukraїner

Полтавці стануть “обличчям України” у Всеукраїнському проекті Ukraїner

Київ • УНН

 • 7328 перегляди

ПОЛТАВА-КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Полтаві 13 листопада о 15:00 в бібліотеці Котляревського відбудеться презентація нового проекту Ukraїner, автори якого хочуть показати “обличчя України” всьому світу. Про це УНН-Центр повідомили автори проекту, які вже приїхали на Полтавщину.

“Через портрети „документального фільму“ ми прагнемо показати українцям, хто вони насправді — працьовиті, талановиті і дуже красиві, мотивувати повірити в себе, „зшити“ націю і представити її іноземцям”, — зазначили організатори проекту.

Полтавщина стала другим регіоном після Закарпаття. Кожен з фільмів планується переводити на п’ять мов.

До авторів проекту долучаються і нові учасники — волонтери, перекладачі, фотографи та інші. Вони планують об’їхати всі історичні землі України та відзняти документальні фільми про жителів усіх без винятку регіонів України.

Як повідомляв УНН, ЮНЕСКО розгляне питання внесення козацьких пісень до списку всесвітньої культурної спадщини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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