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Полтавскую городскую ТИК обязали установить результаты выборов депутатов с учетом решения суда

Полтавскую городскую ТИК обязали установить результаты выборов депутатов с учетом решения суда

Киев  •  УНН

 • 16556 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия обязала Полтавскую городскую ТИК установить результаты выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом решения суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“В Комиссию поступила жалоба кандидата в депутаты Полтавского городского совета Семика В. Н., в которой он просит, в частности, „признать противоправной бездеятельность Полтавской городской территориальной избирательной комиссии Полтавского района Полтавской области по невыполнению постановления Второго апелляционного административного суда от 17.11.2020 г., о не устранении нарушений избирательного законодательства, установленных судом, не установление результатов выборов в Полтавского городского совета с учетом выводов суда“ и обязать эту комиссию устранить указанные нарушения и установить указанные результаты выборов”, — сообщили в ЦИК.

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Отмечается, что на момент рассмотрения жалобы избирательная документация Полтавской городской ТИК передана не была, чем не было выполнено решение суда.

“Рассмотрев жалобу, а также другие документы и материалы, поступившие в ЦИК, Комиссия удовлетворила ее частично, признав противоправной бездеятельность Полтавской городской ТИК, которая заключается в необеспечении установления точных и достоверных результатов выборов депутатов Полтавского городского совета с учетом голосов избирателей на избирательном участке № 531236 и невыполнении ею постановления Второго апелляционного административного суда от 17 ноября 2020 года”, — проинформировали в ЦИК.

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Кроме того, указанную ТИК обязали безотлагательно принять меры для выполнения постановления суда и установления результатов депутатов Полтавского городского совета с учетом выводов суда.

Также ЦИК обязала Полтавскую городскую ТИК передать Шевченковской районной в городе Полтава ТИК избирательную документацию по выборам депутатов Полтавского городского совета УИК. После этого указанная районная ТИК должна безотлагательно установить итоги голосования с учетом голосов избирателей на указанном избирательном участке, а Полтавская городская ТИК — результаты выборов депутатов Полтавского городского совета.

Напомним, сегодня в Украине состоится второй тур местных выборов, в 11 городах Украины будут выбирать мэров.

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