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У ЦВК виділили кошти Чернівецькій ОДА для повторного голосування на місцевих виборах

У ЦВК виділили кошти Чернівецькій ОДА для повторного голосування на місцевих виборах

Київ • УНН

 • 13832 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Центральна виборча комісія виділила кошти Чернівецькій ОДА для повторного голосування на місцевих виборів. Про це повідомили у пресцентрі ЦВК, передає УНН.

"20 листопада відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК затвердила Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування 29 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішенням ЦВК кошти виділено Чернівецькій ОДА в сумі 17 тис. 700 гривень.

Раніше у ЦВК виступили з вимогою невідкладно призначити повторні вибори мерів у Борисполі та Новгород-Сіверську.

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