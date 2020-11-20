У ЦВК виділили кошти Чернівецькій ОДА для повторного голосування на місцевих виборах

"20 листопада відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК затвердила Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування 29 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішенням ЦВК кошти виділено Чернівецькій ОДА в сумі 17 тис. 700 гривень.

Раніше у ЦВК виступили з вимогою невідкладно призначити повторні вибори мерів у Борисполі та Новгород-Сіверську.