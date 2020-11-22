Полтавську міську ТВК зобовʼязали встановити результати виборів депутатів з урахуванням рішення суду

“До Комісії надійшла скарга кандидата в депутати Полтавської міської ради Сьоміка В. М., в якій він просить, зокрема, „визнати протиправною бездіяльність Полтавської міської територіальної виборчої комісії Полтавського району Полтавської області з невиконання постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 17.11.2020 р., не усунення порушень виборчого законодавства, встановлених судом, не встановлення результатів виборів до Полтавської міської ради з урахуванням висновків суду“ та зобовʼязати цю комісію усунути зазначені порушення й встановити вказані результати виборів”, — повідомили в ЦВК.

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Зазначається, що на момент розгляду скарги виборча документація Полтавською міською ТВК передана не була, чим нею не було виконане рішення суду.

“Розглянувши скаргу, а також інші документи та матеріали, що надійшли до ЦВК, Комісія задовольнила її частково, визнавши протиправною бездіяльність Полтавської міської ТВК, яка полягає у незабезпеченні встановлення точних і достовірних результатів виборів депутатів Полтавської міської ради з урахуванням голосів виборців на виборчій дільниці № 531236 та невиконанні нею постанови Другого апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2020 року”, — поінформували в ЦВК.

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Окрім того, зазначену ТВК зобовʼязано невідкладно вжити заходів для виконання постанови суду та встановлення результатів депутатів Полтавської міської ради з урахуванням висновків суду.

Також ЦВК зобовʼязала Полтавську міську ТВК передати Шевченківській районній у місті Полтава ТВК виборчу документацію з виборів депутатів Полтавської міської ради ДВК. Після цього зазначена районна ТВК має невідкладно встановити підсумки голосування з врахуванням голосів виборців на вказаній виборчій дільниці, а Полтавська міська ТВК — результати виборів депутатів Полтавської міської ради.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбудеться другий тур місцевих виборів, у 11 містах України обиратимуть мерів.