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Польский автобус во Львовской области был поврежден взрывчаткой - депутат

Польский автобус во Львовской области был поврежден взрывчаткой - депутат

Киев  •  УНН

 • 13124 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Польский туристический автобус на стоянке отеля во Львовской области был поврежден взрывным устройством. Об этом сообщит на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета и координатор группы Варта-1 Игорь Зинкевич, передает УНН.

"... неизвестным взрывным устройством повредили внешнюю обшивку и боковое стекло автобуса марки МАN польской регистрации. В момент взрыва в автобусе не было никого - пострадавших нет", - написал он.

Зинкевич также добавил, что после инцидента на место прибыли специалисты-взрывотехники.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на стоянке отеля в одном из сел Пустомытовского района неизвестные повредили польский туристический автобус MAN.

По словам главы украинского МИД Павел Климкин, этот инцидент может быть провокацией, нацеленной на срыв визита в Киеве польского президента Анджея Дуды.

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