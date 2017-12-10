Польский автобус во Львовской области был поврежден взрывчаткой - депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Польский туристический автобус на стоянке отеля во Львовской области был поврежден взрывным устройством. Об этом сообщит на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета и координатор группы Варта-1 Игорь Зинкевич, передает УНН.
"... неизвестным взрывным устройством повредили внешнюю обшивку и боковое стекло автобуса марки МАN польской регистрации. В момент взрыва в автобусе не было никого - пострадавших нет", - написал он.
Зинкевич также добавил, что после инцидента на место прибыли специалисты-взрывотехники.
Ранее сообщалось, что во Львовской области на стоянке отеля в одном из сел Пустомытовского района неизвестные повредили польский туристический автобус MAN.
По словам главы украинского МИД Павел Климкин, этот инцидент может быть провокацией, нацеленной на срыв визита в Киеве польского президента Анджея Дуды.