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Невідомі пошкодили польський автобус біля одного з готелів на Львівщині

Невідомі пошкодили польський автобус біля одного з готелів на Львівщині

Київ • УНН

 • 10677 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. В ніч на сьогодні на стоянці біля готелю, розташованого в одному із сіл Пустомитівського району, невідомі пошкодили припаркований автобус з номерами іноземної реєстрації. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

Зловмисники пошкодили автобус на стоянці біля одного із готелів.

“Правоохоронці, які прибули на місце події встановили, що в ніч з 9 на 10 грудня, невідомі пошкодили зовнішню обшивку багажного відділення та бокове скло автобуса MAN. Постраждалих внаслідок події немає”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня біля банкомату в Херсоні кинули вибуховий пристрій, за попередніми даними, гранату.

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