Невідомі пошкодили польський автобус біля одного з готелів на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В ніч на сьогодні на стоянці біля готелю, розташованого в одному із сіл Пустомитівського району, невідомі пошкодили припаркований автобус з номерами іноземної реєстрації. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
Зловмисники пошкодили автобус на стоянці біля одного із готелів.
“Правоохоронці, які прибули на місце події встановили, що в ніч з 9 на 10 грудня, невідомі пошкодили зовнішню обшивку багажного відділення та бокове скло автобуса MAN. Постраждалих внаслідок події немає”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у ніч на 7 грудня біля банкомату в Херсоні кинули вибуховий пристрій, за попередніми даними, гранату.