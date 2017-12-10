Неизвестные повредили польский автобус возле одного из отелей во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В ночь на сегодня на стоянке у отеля, расположенного в одном из сел Пустомытовского района, неизвестные повредили припаркованный автобус с номерами иностранной регистрации. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.
Злоумышленники повредили автобус на стоянке возле одного из отелей.
“Прибывшие на место происшествия установили, что в ночь с 9 на 10 декабря, неизвестные повредили внешнюю обшивку багажного отделения и боковое стекло автобуса MAN. Пострадавших в результате происшествия нет”, — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в ночь на 7 декабря у банкомата в Херсоне бросили взрывное устройство, по предварительным данным, гранату.