Вночі біля банкомату в Херсоні кинули гранату
Київ • УНН
ХЕСРОН-КИЇВ. 7 грудня. УНН. У ніч на четвер біля банкомату в Херсоні кинули вибуховий пристрій, за попередніми даними, гранату. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
Поліція області отримала повідомленні про вибух невідомого предмету поблизу банкомату однієї із банківських установ, розташованої в районі перехрестя проспекту Ушакова та провулку Казацького близько 22:50 напередодні.
На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції та спеціалістів вибухо-технічного відділу обласного главку.
За даними правоохоронців, невідомий чоловік залишив біля банкомату вибуховий пристрій, ймовірно гранату, після чого стався вибух. У результаті банкомат був частково пошкоджений. Ніхто із громадян не постраждав.
Відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України "Хуліганство".
Нагадаємо, житель Вінниччини підірвав гранату в будинку своїх знайомих.