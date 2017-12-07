Вночі біля банкомату в Херсоні кинули гранату

Поліція області отримала повідомленні про вибух невідомого предмету поблизу банкомату однієї із банківських установ, розташованої в районі перехрестя проспекту Ушакова та провулку Казацького близько 22:50 напередодні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції та спеціалістів вибухо-технічного відділу обласного главку.

За даними правоохоронців, невідомий чоловік залишив біля банкомату вибуховий пристрій, ймовірно гранату, після чого стався вибух. У результаті банкомат був частково пошкоджений. Ніхто із громадян не постраждав.

Відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України "Хуліганство".

Нагадаємо, житель Вінниччини підірвав гранату в будинку своїх знайомих.