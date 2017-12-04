Житель Вінниччини підірвав гранату в будинку своїх знайомих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У селі Бондурівка, Немирівського району Вінницької області чоловік підірвав гранату Ф-1 у будинку своїх знайомих. Про УНН повідомили у поліції.
Подія сталася у неділю 3 грудня. Чоловік 1976 року народження вільно зайшов до будинку своїх знайомих та підірвав там гранату. Внаслідок вибуху постраждав власник будинку та його співмешканка, яку було госпіталізовано з множинними осколковими пораненням та у стані травматичного шоку.
Сам підривник поранень не зазнав.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст.115 ККУ – навмисне вбивство. Триває слідство.
Як повідомляв УНН, 30 листопада в суді Нікополя під час слухання справи про вбивство батько потерпілого підірвав дві гранати. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб.