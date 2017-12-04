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Житель Вінниччини підірвав гранату в будинку своїх знайомих

Житель Вінниччини підірвав гранату в будинку своїх знайомих

Київ • УНН

 • 12663 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У селі Бондурівка, Немирівського району Вінницької області чоловік підірвав гранату Ф-1 у будинку своїх знайомих. Про УНН повідомили у поліції.

Подія сталася у неділю 3 грудня. Чоловік 1976 року народження вільно зайшов до будинку своїх знайомих та підірвав там гранату. Внаслідок вибуху постраждав власник будинку та його співмешканка, яку було госпіталізовано з множинними осколковими пораненням та у стані травматичного шоку.

Сам підривник поранень не зазнав.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст.115 ККУ – навмисне вбивство. Триває слідство.

Як повідомляв УНН, 30 листопада в суді Нікополя під час слухання справи про вбивство батько потерпілого підірвав дві гранати. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб.

Українські Національні Новини

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