У суді Нікополя чоловік підірвав гранати: один загиблий, семеро травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У суді Нікополя під час слухання справи про вбивство батько потерпілого підірвав дві гранати, внаслідок вибуху чоловік загинув та ще семеро отримали травми. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Сьогодні, 30 листопада об 11:20 у Нікопольському суді під час слухання справи за фактом вбивства, батько потерпілого витягнув 2 гранати та підірвав їх. Від вибуху сам чоловік загинув на місці. Осколкові поранення отримали троє підсудних, два працівники конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа. Всіх потерпілих доставили до лікарні", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, за цим фактом вносяться відомості до ЄРДР за ч.2 ст.115 КК України.
Нагадаємо, у Харкові в аптеці вибухнула граната.