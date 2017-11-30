В суде Никополя мужчина подорвал гранаты: один погибший, семеро травмированы

"Сегодня, 30 ноября в 11:20 в Никопольском суде во время слушания дела по факту убийства, отец пострадавшего вытащил 2 гранаты и взорвал их. От взрыва сам мужчина погиб на месте. Осколочные ранения получили трое подсудимых, два работника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо. Все пострадавшие были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данному факту вносятся сведения в ЕРДР по ч.2 ст.115 УК Украины.

Напомним, в Харькове в аптеке взорвалась граната.