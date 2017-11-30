В суде Никополя мужчина подорвал гранаты: один погибший, семеро травмированы

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 3928 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 4722 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83545 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76091 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89496 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120515 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115722 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145941 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107422 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108844 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В суде Никополя мужчина подорвал гранаты: один погибший, семеро травмированы

В суде Никополя мужчина подорвал гранаты: один погибший, семеро травмированы

Киев  •  УНН

 • 14426 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В суде Никополя во время слушания дела об убийстве отец пострадавшего подорвал две гранаты, в результате взрыва мужчина погиб и еще семеро получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, передает УНН.

"Сегодня, 30 ноября в 11:20 в Никопольском суде во время слушания дела по факту убийства, отец пострадавшего вытащил 2 гранаты и взорвал их. От взрыва сам мужчина погиб на месте. Осколочные ранения получили трое подсудимых, два работника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо. Все пострадавшие были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данному факту вносятся сведения в ЕРДР по ч.2 ст.115 УК Украины.

Напомним, в Харькове в аптеке взорвалась граната.

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