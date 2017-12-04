Житель Винницкой подорвал гранату в доме своих знакомых

Происшествие произошло в воскресенье 3 декабря. Мужчина 1976 года рождения свободно зашел в дом своих знакомых и подорвал там гранату. В результате взрыва пострадал хозяин дома и его сожительница, которая была госпитализирована с множественными осколочными ранением и в состоянии травматического шока.

Сам подрывник ранений не получил.

Сейчас открыто уголовное производство по ст.115 УК - умышленное убийство. Продолжается следствие.

Как сообщал УНН, 30 ноября в суде Никополя во время слушания дела об убийстве отец пострадавшего подорвал две гранаты. В результате взрыва погибло два человека.