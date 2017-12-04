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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19180 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34498 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103473 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111731 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133031 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107100 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108586 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Житель Винницкой подорвал гранату в доме своих знакомых

Житель Винницкой подорвал гранату в доме своих знакомых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В селе Бондуровка, Немировского района Винницкой области мужчина подорвал гранату Ф-1 в доме своих знакомых. Об этом УНН сообщили в полиции.

Происшествие произошло в воскресенье 3 декабря. Мужчина 1976 года рождения свободно зашел в дом своих знакомых и подорвал там гранату. В результате взрыва пострадал хозяин дома и его сожительница, которая была госпитализирована с множественными осколочными ранением и в состоянии травматического шока.

Сам подрывник ранений не получил.

Сейчас открыто уголовное производство по ст.115 УК - умышленное убийство. Продолжается следствие.

Как сообщал УНН, 30 ноября в суде Никополя во время слушания дела об убийстве отец пострадавшего подорвал две гранаты. В результате взрыва погибло два человека.

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