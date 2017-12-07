Ночью у банкомата в Херсоне бросили гранату
Киев • УНН
ХЕСРОН-КИЕВ. 7 декабря. УНН. В ночь на четверг у банкомата в Херсоне бросили взрывное устройство, по предварительным данным, гранату. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Полиция области получила сообщение о взрыве неизвестного предмета вблизи банкомата одного из банковских учреждений, расположенного в районе перекрестка проспекта Ушакова и переулка Казацкий около 22:50 накануне.
На место выехала следственно-оперативная группа полиции и специалистов взрыво-технического отдела областного главка.
По данным правоохранителей, неизвестный мужчина оставил у банкомата взрывное устройство, вероятно гранату, после чего произошел взрыв. В результате банкомат был частично поврежден. Никто из граждан не пострадал.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".
Напомним, житель Винницкой области подорвал гранату в доме своих знакомых.