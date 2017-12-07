Ночью у банкомата в Херсоне бросили гранату

Полиция области получила сообщение о взрыве неизвестного предмета вблизи банкомата одного из банковских учреждений, расположенного в районе перекрестка проспекта Ушакова и переулка Казацкий около 22:50 накануне.

На место выехала следственно-оперативная группа полиции и специалистов взрыво-технического отдела областного главка.

По данным правоохранителей, неизвестный мужчина оставил у банкомата взрывное устройство, вероятно гранату, после чего произошел взрыв. В результате банкомат был частично поврежден. Никто из граждан не пострадал.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Напомним, житель Винницкой области подорвал гранату в доме своих знакомых.