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Клімкін про провокацію із польським автобусом: хтось настирливо намагається зірвати візит Дуди

Клімкін про провокацію із польським автобусом: хтось настирливо намагається зірвати візит Дуди

Київ • УНН

 • 14825 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив провокацію щодо польського автобуса поблизу Львова і припустив, що хтось настирливо намагається зірвати візит Президента Польщі Анджея Дуди, передає УНН.

"Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса, який знаходився на паркінгу неподалік Львова. Обійшлося без жертв!Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А.Дуди", - написав Клімкін у Twitter.

Міністр також додав, що зробить все, щоб розслідувати цей інцидент.

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"А провокаторам скажу - не вийде!" - додав Клімкін.

 

Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса,який знаходився на паркінгу неподалік Львова.Обійшлося без жертв!Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А.Дуди.Зробимо все,щоб розслідувати цей інцидент.А провокаторам скажу - не вийде!

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 декабря 2017 г.

Нагадаємо, у середу, 13 грудня, Президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит в Україну. Головна тема розмов – політика безпеки в контексті ситуації на сході України.

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