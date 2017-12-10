Клімкін про провокацію із польським автобусом: хтось настирливо намагається зірвати візит Дуди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив провокацію щодо польського автобуса поблизу Львова і припустив, що хтось настирливо намагається зірвати візит Президента Польщі Анджея Дуди, передає УНН.
"Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса, який знаходився на паркінгу неподалік Львова. Обійшлося без жертв!Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А.Дуди", - написав Клімкін у Twitter.
Міністр також додав, що зробить все, щоб розслідувати цей інцидент.
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"А провокаторам скажу - не вийде!" - додав Клімкін.
Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса,який знаходився на паркінгу неподалік Львова.Обійшлося без жертв!Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А.Дуди.Зробимо все,щоб розслідувати цей інцидент.А провокаторам скажу - не вийде!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 декабря 2017 г.
Нагадаємо, у середу, 13 грудня, Президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит в Україну. Головна тема розмов – політика безпеки в контексті ситуації на сході України.