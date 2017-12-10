У Ващиковського заявили, що існування України не є умовою існування вільної Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україні потрібна Польща, а от Польща дасть собі раду і без України. Про це заявив голова політичного кабінету МЗС Польщі Ян Парис, повідомляє УНН із посиланням на RMF24.
"Я хочу чітко сказати, що сильна і незалежна Україна важлива для Польщі, натомість неправда, що існування України є необхідною умовою існування вільної Польщі" - сказав Паріс.
Паріс додав, що після виходу Британії з ЄС, Польща буде п’ятою державою в ЄС, країна входить в НАТО, є головною державою східного флангу і буде існувати незалежно від того, що відбувається в Україні.
Офіцер Міністерства закордонних справ також звинуватив українців у фальсифікації історії, а також переслідуванні польської меншини, а ще розкритикував політиків Києва.
"У мене складається враження, що у них є абсолютно хибне уявлення про Польщу, вони отримують ці знання з коментарів "Gazeta Wyborcza". ...Вони вважають, що Варшава слабка, ізольована і потребує України. Це не так. Це Україна потребує Польщі", - сказав він.
Нагадаємо, у середу, 13 грудня, Президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит в Україну. Головна тема розмов – політика безпеки в контексті ситуації на сході України.