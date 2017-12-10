У Ващиковского заявили, что существование Украины не является условием существования свободной Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украине нужна Польша, а вот Польша справится и без Украины. Об этом заявил председатель политического кабинета МИД Польши Ян Парис, сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
"Я хочу четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши", - сказал Парис.
Парис добавил, что после выхода Британии из ЕС, Польша будет пятым государством в ЕС, страной, что входит в НАТО, является главным государством восточного фланга и будет существовать независимо от того, что происходит в Украине.
Офицер Министерства иностранных дел также обвинил украинцев в фальсификации истории, а также преследовании польского меньшинства, а еще раскритиковал политиков Киева.
"У меня складывается впечатление, что у них есть абсолютно ложное представление о Польше, они получают эти знания из комментариев "Gazeta Wyborcza". ... Они считают, что Варшава слабая, изолированная и ей нужна Украина. Это не так. Это Украина нуждается в Польше", - сказал он.
Напомним, в среду, 13 декабря, Президент Польши Анджей Дуда осуществит визит в Украину. Главная тема разговоров - политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины.