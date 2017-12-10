У Ващиковского заявили, что существование Украины не является условием существования свободной Польши

"Я хочу четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши", - сказал Парис.

Парис добавил, что после выхода Британии из ЕС, Польша будет пятым государством в ЕС, страной, что входит в НАТО, является главным государством восточного фланга и будет существовать независимо от того, что происходит в Украине.

Офицер Министерства иностранных дел также обвинил украинцев в фальсификации истории, а также преследовании польского меньшинства, а еще раскритиковал политиков Киева.

"У меня складывается впечатление, что у них есть абсолютно ложное представление о Польше, они получают эти знания из комментариев "Gazeta Wyborcza". ... Они считают, что Варшава слабая, изолированная и ей нужна Украина. Это не так. Это Украина нуждается в Польше", - сказал он.

Напомним, в среду, 13 декабря, Президент Польши Анджей Дуда осуществит визит в Украину. Главная тема разговоров - политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины.