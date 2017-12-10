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Климкин о провокации с польским автобусом: кто-то настойчиво пытается сорвать визит Дуды

Климкин о провокации с польским автобусом: кто-то настойчиво пытается сорвать визит Дуды

Киев  •  УНН

 • 14825 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил провокацию в отношении польского автобуса близ Львова и предположил, что кто-то настойчиво пытается сорвать визит Президента Польши Анджея Дуды, передает УНН.

"Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на парковке возле Львова. Обошлось без жертв! Кто настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит Президента А.Дуды", - написал Климкин в Twitter.

Министр также добавил, что сделает все, чтобы расследовать этот инцидент.

 

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"А провокаторам скажу - не получится!" - добавил Климкин.

Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке неподалеку Львова.Обийшлося без жертв! Кто настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит Президента А.Дуди.Зробимо все, чтобы расследовать этот инцидент.А провокаторам скажу - не получится!

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 декабря 2017 г.

Напомним, в среду, 13 декабря, Президент Польши Анджей Дуда осуществит визит в Украину. Главная тема разговоров - политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины.

Украинские Национальные Новости

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