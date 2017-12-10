Польський автобус на Львівщині був пошкоджений вибухівкою - депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Польський туристичний автобус на стоянці готелю на Львівщині був пошкоджений вибуховим пристроєм. Про це повідомий на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міськради і координатор групи Варта-1 Ігор Зінкевич, передає УНН.
"...невідомим вибуховим пристроєм пошкодили зовнішню обшивку і бічне скло автобуса марки МАN польської реєстрації. У момент вибуху в автобусі не було нікого - постраждалих немає", - написав він.
Зінкевич також додав, що після інциденту на місце прибули фахівці-вибухотехніки.
Раніше повідомлялося, що у Львівській області на стоянці готелю в одному з сіл Пустомитівського району невідомі пошкодили польський туристичний автобус MAN.
За словами глави українського МЗС Павла Клімкіна, цей інцидент може бути провокацією, націленою на зрив візиту в Києв польського президента Анджея Дуди.