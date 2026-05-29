Польский энергогигант Orlen решил приобрести долю в Укрнафте
Киев • УНН
Orlen начала переговоры о покупке доли в Укрнафте для укрепления позиций. Компания уже поставляет в Украину около 1,5 млн тонн нефтепродуктов.
Польская группа Orlen заинтересована в расширении своего присутствия в Украине и рассматривает возможность приобретения доли в АО Укрнафта. Об этом заявил генеральный директор Orlen Иренеуш Фафара, сообщает УНН со ссылкой на польский интернет-портал bankier.pl.
Мы начали обсуждение возможности нашего участия в Укрнафте. Мы являемся одним из партнеров в этом процессе. Состоится ли это участие и каким оно будет — это вопрос переговоров с украинской стороной
По словам Фафары, украинский рынок имеет чрезвычайно важное значение для группы, особенно для нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяе (Литва), который реализует там почти 18% своей продукции.
Мы верим, что война закончится и Украина одержит победу. Мы хотели бы принимать более активное участие в этом рынке, чем сейчас. Мы являемся одним из основных партнеров по поставкам топлива в Украину и хотели бы укрепить эти позиции
Он подчеркнул, что Orlen ежегодно продает в Украине около 1,5 млн тонн нефтепродуктов.
