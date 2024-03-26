Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси по сфальсифицированным документам - СМИ

Белорусскую древесину, попавшую под санкции, ввозят на территорию Евросоюза через Польшу, используя поддельные документы о том, что продукция направляется из Казахстана. В польской таможне говорят, что не имеют физической возможности проверять подлинность всех таможенных деклараций. Об этом говорится в совместном расследовании Белорусского расследовательского центра, проекта украинской редакции Радио Свобода "Схемы" и издания Gazeta Wyborcza, передает УНН.

Журналисты установили, что после введения санкций в отношении древесины из беларуси существенно вырос импорт в ЕС дерева из Казахстана. По данным Евростата, в 2022 году из Казахстана в Польшу ввезли товаров из дерева на 14 миллионов евро, а в 2023-м этот показатель увеличился почти в пять раз - до 68 миллионов евро.

Журналисты проанализировали один из контрактов между казахстанской фирмой Nurr-electro и польской PLRBL на поставку палисада из сосны на сумму почти миллион евро. Контракт датирован октябрем 2022 года, поставка - началом 2023 года.

"Оказалось, что подписи и оттиски печатей на документе казахстанской Nurr-electro сфальсифицированы, и, как отметили двое независимых экспертов по графическому дизайну, наложены на документы с помощью фоторедактора", - говорится в расследовании.

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Кроме того, юрист казахстанской компании Nurr-electro Арман Тулиевич в комментарии журналистам отметил, что "не было финансовых операций по такой сделке, не то что товара" и "у нас нет такой печати". А представитель белорусской компании-перевозчика "Галлардо" признался, что товар из беларуси: "мы из Казахстана не везли, мы из беларуси везли, нам там загрузили".

Единственный владелец польской компании-покупателя PLRBL Олег Янович отказался отвечать на вопросы журналистов.

Как выяснили журналисты с помощью источников на рынке, отгрузка древесины происходила со склада белорусского предприятия, владельцем которого является упомянутый Олег Янович - говорится в расследовании.

"В польском Министерстве иностранных дел в ответе на запрос отметили, что вопрос обхода санкций не относится к их компетенции. В Таможенной службе Польши отметили, что не имеют физической возможности проверять все таможенные декларации", - отмечается в расследовании.

Также сообщается, что из Министерства внутренних дел Польши поступил ответ, что по изложенным в запросе фактам началась проверка, но от дальнейших комментариев ведомство воздержалось.

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