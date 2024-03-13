Расследование по торговле с рф: из Польши депортировали двух украинских журналистов

Из Польши депортировали двух украинских журналистов, которые расследовали тему грузовых перевозок на польско-российской границе. У журналистов информагентства Юрия Конкевича и Александра Пилюка также отобрали технику. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), передает УНН.

"Польская полиция задержала нас и изъяла имущество, не сообщила консулу, не дала возможности позвонить в Украину, а Агентство внутренней безопасности назвало лицами, которые угрожают национальной безопасности Польши, и выдворило", - рассказал журналист Юрий Конкевич.

Редакция Район.in.ua обращается к органам государственной власти Украины и Польши с просьбой должным образом отреагировать на этот инцидент.

"Мы обращаемся к международным журналистским организациям за поддержкой, ведь такая реакция польских правоохранителей угрожает свободе слова не только в отношении украинских журналистов. Также мы требуем вернуть имущество, которое является ценным и представляет материальную ценность", - обращается директор ИА "Район.ин.юа" Игорь Денисевич.

Отмечается, что это уже второй случай, когда польские правоохранители задерживают журналистов, которые освещают тему торговли между Польшей и беларусью - россией. Ранее силовики задерживали расследователей "Украинской правды": Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко.

"НСЖУ выражает свою солидарность с коллегами и обращается с призывом вмешаться и защитить права украинских журналистов в Ассоциацию польских журналистов (SDP) и Международной и Европейской федераций журналистов", - информирует НСЖУ.

Дополнение

27 февраля журналист "Украинской правды" Михаил Ткач заявил, что его и оператора задержали возле польско-белорусской границы. По его словам, его задержали в тот момент, когда он снимал материал о транзите продукции между Польшей и россией и беларусью. Журналист уверяет, что поляки частично удалили их отснятые материалы.

Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил в интервью польскому изданию Wirtualna Polska, что вмешался в дело журналистов.

"Снимали движение по железной дороге, запустили дрон. Полиция решила проверить, кто это, чтобы не оказалось, что это провокаторы. Дело решили быстро", - рассказал Зварыч.