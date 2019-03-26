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Польские учителя отвергли предложение правительства по повышению зарплаты

Киев • УНН

 • 10232 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Польше накануне состоялись переговоры правительства с представителями учительских профсоюзов. После нескольких часов переговоров стороны так и не пришли к согласию относительно решения вопроса поднятия заработных плат педагогам. Переговоры должны продолжиться через неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Польские учителя отвергли предложение правительства по повышению зарплаты

Согласно информации издания, после безрезультатных длительных переговоров в Совете общественного диалога с представителями профсоюза польских учителей, Форума профсоюзов и отделения профсоюза "Солидарность", вице-премьер Польши Беата Шидло заявила, что правительство открыто к предложениям и готово к дальнейшим переговорам. Переговоры должны быть продолжены в следующий понедельник.

Между тем, глава профсоюза польских учителей Славомир Броняж подчеркнул, что ни одна из сторон не одобряет правительственных предложений по увеличению заработной платы учителей. Он подчеркнул, что Профсоюз польских учителей требует увеличения базовой платы педагогов, на основе которой устанавливается средняя зарплата учителей до 1000 злотых (230 евро).

В свою очередь, Форум профсоюзов требует увеличения на 1000 злотых основного вознаграждения учителей на всех этапах их служебного продвижения.

Краевое отделение образования и воспитания профсоюза "Солидарность" сначала требовало повышения платы на 15 процентов, позже они стали требовать, чтобы с января 2019-го зарплата учителей выросла не менее чем на 650 злотых (150 евро) и еще 15 процентов с января 2020 года.

Стоит отметить, что в Польше на 8 апреля учителя планируют забастовку, что может помешать в проведении экзаменов в школах, гимназиях и лицеях.

Напомним, 12 марта польские учителя начали забастовку с требованием повышения зарплат, а также отмены ряда изменений в законе об образовании, касающихся, в частности, оценки работы учителей. Также три польских педагога начали голодовку в здании Совета образования в Кракове.

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