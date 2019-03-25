Польські вчителі сьогодні планують розпочати голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Польські вчителі сьогодні планують розпочати близько полудня голодування в будівлі Ради освіти в Кракові. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wiadomosci.
Три працівники освіти, які почнуть голодувати в понеділок, прибудуть до Кракова з Олькуша, Домброва Гурніча та Бидгоща.
Також у понеділок у Центрі соціального діалогу "Діалог" у Варшаві відбудеться позачергове засідання президії Ради соціального діалогу щодо кризи в освіті. З боку уряду в ній візьмуть участь міністр праці та соціальної політики Ельжбета Рафальська та міністр національної освіти Ганна Залевська.
Вимоги викладачів, зокрема, скорочення шляху просування по службі, зміни в нормативних актах щодо оцінки роботи вчителів та зростання заробітної плати: з 2019 року на 15%, а з 2020 року - ще на 15%.
Як повідомляв УНН, польські вчителі вимагають підвищення зарплат, а також скасування низки змін у законі про освіту, що стосуються, зокрема, оцінки роботи вчителів.