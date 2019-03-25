Польские учителя сегодня планируют начать голодовку

Три работника образования, которые начнут голодать в понедельник, прибудут в Краков с Олькуша, Домброва-Гурнича и Быдгощ.



Также в понедельник в Центре социального диалога "Диалог" в Варшаве состоится внеочередное заседание президиума Совета социального диалога относительно кризиса в образовании. Со стороны правительства в нем примут участие министр труда и социальной политики Эльжбета Рафальская и министр национального образования Анна Залевская.

Требования преподавателей, в частности, сокращение пути продвижения по службе, изменения в нормативных актах по оценке работы учителей и рост заработной платы: с 2019 года на 15%, а с 2020 года - еще на 15%.



Как сообщал УНН, польские учителя требуют повышения зарплат, а также отмены ряда изменений в законе об образовании, которые, в частности, оценки работы учителей.