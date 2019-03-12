Польські вчителі розпочали страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Польські вчителі вимагають підвищення зарплат, а також скасування низки змін у законі про освіту, що стосуються, зокрема, оцінки роботи вчителів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Польські вчителі зайняли приміщення Малопольського управління у справах освіти. Таким чином, співробітники сфери освіти почали акцію протесту раніше анонсованого терміну (8 квітня). Вони провели всю ніч у залі засідань шкільної ради.
Протестуючі вчителі вимагають підвищення зарплати, а також скасування низки змін у законі про освіту, що стосуються, зокрема, оцінки роботи вчителів і подовженого шляху просування по службі. Вони вимагають зустрічі з міністром освіти і прем'єр-міністром.
На даний момент, вимоги вчителів передані керівнику Малопольського управління у справах освіти, який заявив, що виступить посередником в переговорах між протестуючими і урядом.
Раніше УНН повідомляв, Союз польських вчителів почав загальнопольській акцію протесту працівників освіти за підвищення заробітної плати.