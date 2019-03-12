Польские педагоги начали забастовку
Киев • УНН
КИЇВ. 12 марта. УНН. Польские педагоги требуют повышения зарплаты, а также отмены ряда изменений в законе об образовании, касающихся, в частности, оценки работы учителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Польские учителя заняли помещение Малопольского управления по делам образования. Таким образом, сотрудники сферы образования начали акцию протеста раньше анонсированного срока (8 апреля). Они провели всю ночь в зале заседаний школьного совета.
Протестующие учителя требуют повышения зарплаты, а также отмены ряда изменений в законе об образовании, касающихся, в частности, оценки работы учителей и удлиненного пути продвижения по службе. Они требуют встречи с министром образования и премьер-министром.
На данный момент, требования учителей переданы руководителю Малопольского управления по делам образования, который заявил, что выступит посредником в переговорах между протестующими и правительством.
Ранее УНН сообщал, Союз польских учителей начал общепольскую акцию протеста работников образования за повышение заработной платы.