У Польщі працівники освіти розпочали акцію протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Союз польських вчителів розпочав загальнопольську акцію протесту працівників освіти за підвищення заробітної плати. Про це передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"Ми вимагаємо підвищення зарплати на понад 230 євро", - сказав голова організації Славомір Броняж.
Рішення про проведення протесту було прийняте на засіданні правління Союзу польських вчителів.
"Ми вимагаємо, відповідно до змісту прийнятого документа, підвищення зарплати на 1 тис. злотих (232 євро – ред.). Це остільки обґрунтована вимога, що останні дані показують – середня зарплата у Польщі складає близько 5 тис. злотих (1162 євро – ред.). Тому диспропорція між зарплатою вчителів і загальним рівнем заробітків у Польщі, на жаль, збільшується", - сказав Броняж.
Голова організації не повідомив, у чому саме полягатиме акція протесту і коли настане кульмінація акції. Броняж додав, що організація підтримує тих працівників освіти, котрі тепер масово пішли на лікарняний.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підняття заробітної плати на 20% для науково-педагогічних працівників.