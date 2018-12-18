Зарплата науково-педагогічних працівників з 2019 року збільшиться на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підняття заробітної плати на 20% для науково-педагогічних працівників. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми для науково-педагогічних працівників в 2019 році піднімаємо заробітну плату на 20%”, — сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман перед голосуванням цього питання на засіданні уряду.
Нагадаємо, у Бюджеті-2019 видатки на освіту збільшені на 28 млрд грн порівняно з бюджетом на цей рік — до 242,6 млрд грн.
В уряді обіцяють підвищити вчительські зарплати — у бюджеті наступного року таке збільшення закладене на рівні 9%. Зокрема, зарплата вчителя без категорії у наступному році, як очікується, збільшиться з 6303 грн до 6871 грн на місяць, вчителя І категорії — з 8301 грн до 9050 грн на місяць, вчителя вищої категорії зросте з 8849 грн до 9648 грн на місяць.