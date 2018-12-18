Зарплата научно-педагогических работников из 2019 года увеличится на 20%

"Мы для научно-педагогических работников в 2019 году поднимаем заработную плату на 20%", - сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перед голосованием этого вопроса на заседании правительства.

Напомним, в бюджете-2019 расходы на образование увеличены на 28 млрд грн по сравнению с бюджетом на этот год - до 242, 6 млрд грн.

В правительстве обещают повысить учительские зарплаты - в бюджете следующего года такое увеличение заложено на уровне 9%. В частности, зарплата учителя без категории в следующем году, как ожидается, увеличится с 6303 грн до 6871 грн в месяц, учителя I категории - с 8301 грн до 9050 грн в месяц, учителя высшей категории возрастет с 8849 грн до 9648 грн в месяц.