В Польше работники образования начали акцию протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Союз польских учителей начал общепольскую акцию протеста работников образования за повышение заработной платы. Об этом передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Мы требуем повышения зарплаты более чем 230 евро", - сказал председатель организации Славомир Броняж.
Решение о проведении протеста было принято на заседании правления Союза польских учителей.
"Мы требуем, согласно содержанию принятого документа, повышение зарплаты на 1 тыс. злотых (232 евро - ред.). Это постольку обоснованное требование, что последние данные показывают - средняя зарплата в Польше составляет около 5 тыс. злотых (1162 евро - ред.). Поэтому диспропорция между зарплатой учителей и общим уровнем заработков в Польше, к сожалению, увеличивается", - сказал Броняж.
Председатель организации не сообщил, в чем именно будет заключаться акция протеста и когда наступит кульминация акции. Броняж добавил, что организация поддерживает тех работников образования, которые теперь массово ушли на больничный.
Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о поднятии заработной платы на 20% для научно-педагогических работников.