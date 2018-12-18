В Польше работники образования начали акцию протеста

"Мы требуем повышения зарплаты более чем 230 евро", - сказал председатель организации Славомир Броняж.

Решение о проведении протеста было принято на заседании правления Союза польских учителей.

"Мы требуем, согласно содержанию принятого документа, повышение зарплаты на 1 тыс. злотых (232 евро - ред.). Это постольку обоснованное требование, что последние данные показывают - средняя зарплата в Польше составляет около 5 тыс. злотых (1162 евро - ред.). Поэтому диспропорция между зарплатой учителей и общим уровнем заработков в Польше, к сожалению, увеличивается", - сказал Броняж.

Председатель организации не сообщил, в чем именно будет заключаться акция протеста и когда наступит кульминация акции. Броняж добавил, что организация поддерживает тех работников образования, которые теперь массово ушли на больничный.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о поднятии заработной платы на 20% для научно-педагогических работников.



