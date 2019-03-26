Польські вчителі відкинули пропозицію уряду про підвищення зарплати

КИЇВ. 26 березня. УНН. У Польщі напередодні відбулися переговори уряду з представниками учительських профспілок. Після кількагодинних перемовин сторони так і не дійшли згоди щодо вирішення питання підняття заробітних плат педагогам. Переговори мають продовжитись за тиждень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.