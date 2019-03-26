Польські вчителі відкинули пропозицію уряду про підвищення зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Польщі напередодні відбулися переговори уряду з представниками учительських профспілок. Після кількагодинних перемовин сторони так і не дійшли згоди щодо вирішення питання підняття заробітних плат педагогам. Переговори мають продовжитись за тиждень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Згідно з інформацією видання, після безрезультатних кількагодинних перемовин у Раді суспільного діалогу з представниками профспілки польських учителів, Форуму профспілок і відділення профспілки "Солідарність", віце-прем’єр Польщі Беата Шидло заявила, що уряд відкритий до пропозицій та готовий до подальших перемовин. Розмови мають бути продовжені наступного понеділка.
Тим часом, очільник Профспілки польських учителів Славомір Броняж наголосив, що жодна зі сторін не схвалює урядових пропозицій щодо збільшення заробітної плати вчителів. Він підкреслив, що Профспілка польських учителів вимагає збільшення базової плати педагогів, на основі якої встановлюється середня зарплата вчителів, до 1000 злотих (230 євро).
Своєю чергою, Форум профспілок вимагає збільшення на 1000 злотих основної винагороди вчителів на всіх етапах їхнього службового просування.
Крайове відділення освіти і виховання профспілки "Солідарність" спочатку вимагало підвищення плати на 15 відсотків, пізніше вони почали вимагати, щоб з січня 2019 року зарплата вчителів зросла не менше як на 650 злотих (150 євро) і ще 15 відсотків з січня 2020 року.
Варто зазначити, що у Польщі на 8 квітня вчителі планують страйк, що може перешкодити у проведенні екзаменів у школах, гімназіях та ліцеях.
Нагадаємо, 12 березня польські вчителі розпочали страйк з вимогою підвищення зарплат, а також скасування низки змін у законі про освіту, що стосуються, зокрема, оцінки роботи вчителів. Також три польських педагога розпочали голодування в будівлі Ради освіти в Кракові.