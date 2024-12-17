Польша зафиксировала 17 атак на границе с беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о постоянных инцидентах на границе с беларусью, где почти ежедневно раздается стрельба. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"На белорусской границе имеем постоянные инциденты, стрельба там ощутима почти каждый день. Мы уже зафиксировали 17 атак - полномерного саботажа", - сказал Туск.

Туск заявил, что Польша, в какой-то степени, фронтовое государство

Он отметил, что те инвестиции, которые делает Польша в свою безопасность - на пользу Украине.

Напомним

Польша готовит 46-й пакет помощи Киеву на 100 млн евро и планирует направить его в январе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским.