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Польша зафиксировала 17 атак на границе с беларусью

Польша зафиксировала 17 атак на границе с беларусью

Киев  •  УНН

 • 8960 просмотра

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На польско-белорусской границе фиксируют постоянные инциденты и ежедневную стрельбу. Польша уже зафиксировала 17 атак полномасштабного саботажа и продолжает инвестировать в безопасность.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о постоянных инцидентах на границе с беларусью, где почти ежедневно раздается стрельба. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"На белорусской границе имеем постоянные инциденты, стрельба там ощутима почти каждый день. Мы уже зафиксировали 17 атак - полномерного саботажа", - сказал Туск.

Туск заявил, что Польша, в какой-то степени, фронтовое государство17 дек. 2024, 18:32 • 12611 просмотров

Он отметил, что те инвестиции, которые делает Польша в свою безопасность - на пользу Украине. 

Напомним 

Польша готовит 46-й пакет помощи Киеву на 100 млн евро и планирует направить его в январе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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