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Туск заявил, что Польша, в какой-то степени, фронтовое государство

Туск заявил, что Польша, в какой-то степени, фронтовое государство

Киев  •  УНН

 • 7285 просмотра

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Премьер Польши Дональд Туск заявил, что страна все чаще становится объектом диверсий. Во время встречи с Зеленским он подтвердил дальнейшую поддержку Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша все чаще становится объектом диверсий и, в какой-то степени, является фронтовым государством. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

«Я хочу подчеркнуть, что Польша, и это касается не только моего правительства, все последующие правительства будут последовательными. Вы можете на нас рассчитывать. Мы не все можем вам дать. Мы в какой-то степени фронтовое государство. Польша все чаще становится объектом диверсий и саботажа, направленных против нашего государства и граждан напрямую», - сказал Туск.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Польши Дональдом Туском. Они обсудили ситуацию на поле боя и в дипломатии.

Туск анонсировал новый пакет помощи Киеву на 100 млн евро17 дек. 2024, 17:08 • 12197 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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