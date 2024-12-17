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Туск анонсировал новый пакет помощи Киеву на 100 млн евро

Туск анонсировал новый пакет помощи Киеву на 100 млн евро

Киев  •  УНН

 • 5740 просмотра

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Дональд Туск анонсировал 46-й пакет военной помощи Украине на 100 млн евро в январе. Зеленский и Туск обсудили ситуацию на фронте и координацию с партнерами во время встречи во Львове.

Польша готовит 46-й пакет помощи Киеву на 100 млн евро и планирует направить его в январе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Зеленский рассказал, что обсудил с Туском ситуацию на поле боя и координацию работы с партнерами, а также вновь заявил о необходимости дополнительной помощи украинским военным, которые борются с российскими войсками на нескольких участках фронта.

Туск пообещал помочь Украине с оснащением военных бригад17 дек. 2024, 16:55 • 7229 просмотров

По его словам, участники встречи в Брюсселе на этой неделе обсудят, как срочно усилить Украину.

«Главное, что нам нужно сейчас, срочно усилить Украину и на поле боя, и политически, и геополитически. Как нам иметь одинаковый взгляд на это усиление со всеми лидерами, прежде всего Европы», - сказал Зеленский.

Добавим

Ранее сообщалось, что в рамках переговоров в Брюсселе в среду Зеленский планирует встретиться с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и других стран НАТО. Также запланирована встреча украинского президента с генсеком альянса Марком Рютте.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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