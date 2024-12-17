Туск пообещал помочь Украине с оснащением военных бригад

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что попытается помочь в вопросе оснащения украинских бригад и обсудит это с партнерами, передает УНН со ссылкой на Канцелярию Премьера Польши.

«Мы попробуем помочь с проектом оснащения большего количества бригад. Я буду обсуждать это с нашими партнерами в Европе», - сказал Туск.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Президент Владимир Зеленский сегодня должен встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском и обсудить новое Министерство национального единства.