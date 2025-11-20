Польша выделит 100 млн долларов на американское оружие для Украины

Польша выделит 100 млн долларов на военную помощь и закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский, сообщает РАР, пишет УНН.

Подробности

Сикорский отметил, что 100 млн долларов будут выделены до конца 2025 года.

Он подчеркнул, что эти средства помогут профинансировать закупку американского оружия для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Глава МИД Польши также высказался о "мирном плане" США по прекращению войны в Украине.

Конечно, как Европа, мы требуем быть вовлеченными в принятие этих решений. Однако, по моему мнению, не способность защитить жертву должна быть ограничена, а способность агрессора к агрессии - отметил Сикорский.

Напомним

Северные и Балтийские союзники по НАТО 13 ноября объявили о финансировании совместного пакета PURL на сумму 500 миллионов долларов для Украины. Этот пакет включает военное оборудование и боеприпасы из Соединенных Штатов.

