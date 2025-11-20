Польща виділить 100 млн доларів на американську зброю для України
Київ • УНН
Польща надасть 100 мільйонів доларів на військову допомогу та придбання американської зброї для України. Кошти будуть виділені до кінця 2025 року в рамках програми PURL.
Польща виділить 100 млн доларів на військову допомогу та закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи PURL. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, повідомляє РАР, пише УНН.
Деталі
Сікорського зазначив, що 100 млн доларів будуть виділені до кінця 2025 року.
Він підкреслив, що ці кошти допоможуть профінансувати закупівлю американської зброї для України в рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Глава МЗС Польщі також висловився про "мирний план" США щодо припинення війни в Україні.
Звичайно, як Європа, ми вимагаємо бути залученими до прийняття цих рішень. Однак, на мою думку, не здатність захистити жертву повинна бути обмежена, а здатність агресора до агресії
Нагадаємо
Північні та Балтійські союзники по НАТО 13 листопада оголосили про фінансування спільного пакету PURL на суму 500 мільйонів доларів для України. Цей пакет включає військове обладнання та боєприпаси зі Сполучених Штатів.
