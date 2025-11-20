$42.090.00
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині
Odrex під слідством: як заяви про "тиск на бізнес" розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Польща виділить 100 млн доларів на американську зброю для України

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Польща надасть 100 мільйонів доларів на військову допомогу та придбання американської зброї для України. Кошти будуть виділені до кінця 2025 року в рамках програми PURL.

Польща виділить 100 млн доларів на американську зброю для України

Польща виділить 100 млн доларів на військову допомогу та закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи PURL. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, повідомляє РАР, пише УНН.

Деталі

Сікорського зазначив, що 100 млн доларів будуть виділені до кінця 2025 року.

Він підкреслив, що ці кошти допоможуть профінансувати закупівлю американської зброї для України в рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Глава МЗС Польщі також висловився про "мирний план" США щодо припинення війни в Україні.

Звичайно, як Європа, ми вимагаємо бути залученими до прийняття цих рішень. Однак, на мою думку, не здатність захистити жертву повинна бути обмежена, а здатність агресора до агресії

- зазначив Сікорський.

Нагадаємо

Північні та Балтійські союзники по НАТО 13 листопада оголосили про фінансування спільного пакету PURL на суму 500 мільйонів доларів для України. Цей пакет включає військове обладнання та боєприпаси зі Сполучених Штатів.

Зеленський обговорив з віцепрем'єркою Словенії ініціативу PURL та механізм SAFE30.10.25, 17:05 • 2448 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Радослав Сікорський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща