Польща виділить 100 млн доларів на американську зброю для України

Польща виділить 100 млн доларів на військову допомогу та закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи PURL. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, повідомляє РАР, пише УНН.

Сікорського зазначив, що 100 млн доларів будуть виділені до кінця 2025 року.

Він підкреслив, що ці кошти допоможуть профінансувати закупівлю американської зброї для України в рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Глава МЗС Польщі також висловився про "мирний план" США щодо припинення війни в Україні.

Звичайно, як Європа, ми вимагаємо бути залученими до прийняття цих рішень. Однак, на мою думку, не здатність захистити жертву повинна бути обмежена, а здатність агресора до агресії