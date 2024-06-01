Польша подняла в небо авиацию из-за воздушной тревоги в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  109254 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  109985 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  113717 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  121984 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  139124 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  131137 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  209253 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112598 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  194951 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  91290 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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30 мая 2024, 11:38  •  209228 просмотра
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Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  195708 просмотра
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  197492 просмотра

Польша подняла в небо авиацию из-за воздушной тревоги в Украине

Польша подняла в воздух истребители из-за интенсивной активности российской дальней авиации и ракетных ударов по Западной Украине, инициировав необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Война •   •  1403 просмотра
Польша подняла в небо авиацию из-за воздушной тревоги в Украине

На Сумщине прогремел 131 взрыв

За минувшие сутки в ризных населенных пунктах Сумской области произошел 131 взрыв в результате 24 обстрелов со стороны российских оккупантов с применением артиллерии, минометов, мин и беспилотных летательных аппаратов.

Общество •   •  13388 просмотра
На Сумщине прогремел 131 взрыв

В Колумбии при обрушении моста на севере страны погибли четыре человека

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате обрушения части города, соединяющей Барранкилья и Соледад на севере Колумбии.

Общество •   •  12265 просмотра
В Колумбии при обрушении моста на севере страны погибли четыре человека

В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

На объекте критической инфраструктуры в Винницкой области произошел пожар из-за обломков сбитого вражеского беспилотника, пострадавших нет.

Общество •   •  24774 просмотра
В Винницкой области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder

Генеральная прокуратура России внесла немецкий медиа проект Decoder, который управляет сайтом dekoder. org, которые публикуют новости и статьи о европейской политике и науке на немецком и русском языках, в список нежелательных организаций.

политика •   •  24130 просмотра
В России объявили нежелательным немецкий медиа-проект Dekoder

WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину

Франция рассматривает отправку военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих в Украине как логичный шаг, но как нарушение табу, сообщает The Wall Street Journal.

Война •   •  25246 просмотра
WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину

Хакеры выставили на продажу данные 30 млн клиентов испанского банка Santander

Хакеры выставили на продажу данные 30 миллионов клиентов Santander Bank, включая реквизиты банковских счетов, данные кредитных карт и данные сотрудников, после взлома банковских систем в середине мая.

Криминал и ЧП •   •  23788 просмотра
Хакеры выставили на продажу данные 30 млн клиентов испанского банка Santander

Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ

G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих российские аналоговые системы SWIFT для обхода ограничений, поскольку в 2023 году их использование утроилось.

Экономика •   •  33518 просмотра
Bloomberg: G7 обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT с РФ

В Запорожье раздаются взрывы.

В Запорожье, Украина, были слышны взрывы из-за объявления в городе воздушной тревоги, связанной с возможными запусками ракет российскими стратегическими бомбардировщиками и ударными беспилотниками.

Война •   •  34978 просмотра
В Запорожье раздаются взрывы.

Байден предложил новый план по прекращению огня в Секторе Газа

Байден обнародовал новый план прекращения огня в Секторе Газа, предусматривающий поэтапный вывод израильских войск, Освобождение заложников и увеличение объема гуманитарной помощи в обмен на всеобъемлющее прекращение огня со стороны камасутра.

Война •   •  22677 просмотра
Байден предложил новый план по прекращению огня в Секторе Газа