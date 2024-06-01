Польша подняла в небо авиацию из-за воздушной тревоги в Украине

Польские вооруженные силы в воздух подняли самолеты из-за российской атаки на Украину. Там предупредили, что задействованная польская и союзническая авиация начала все необходимые процедуры. Об этом сообщило оперативное командование ВС Польши, передает УНН.

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Сегодня вечером наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с задачей ракетных ударов по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины говорится в сообщении.

В ночь на 26 мая этого года польские истребители тоже поднимались из-за массированной атаки на Украину.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию", — говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 1 июня российская армия атаковала Украину комбинированной атакой. Сначала воздушные силы ВСУ сообщали об атаке беспилотников, а затем и применении ракет. Взрывы прогремели по меньшей мере в трех областях, сообщили корреспонденты общественного.

В Запорожье раздаются взрывы.