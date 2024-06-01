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Польща підняла в небо авіацію через повітряну тривогу в Україні

Польща підняла в небо авіацію через повітряну тривогу в Україні

Київ • УНН

 • 26413 перегляди

Польща підняла в повітря винищувачі через інтенсивну активність російської дальньої авіації та ракетні удари по Західній Україні, ініціювавши необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Польські Збройні Сили в повітря підняли літаки через російську атаку на Україну. Там попередили, що задіяна польська та союзницька авіація розпочала всі необхідні процедури. Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ввечері спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України

йдеться у повідомленні.

В ніч на 26 травня цього року польські винищувачі теж піднімалися через масовану атаку на Україну.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала Україну комбінованою атакою. Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет. Вибухи пролунали щонайменше у трьох областях, повідомили кореспонденти Суспільного.

У Запоріжжі лунають вибухи.01.06.24, 03:04 • 103456 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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