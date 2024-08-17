Польша планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в ближайшие 20 лет

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поляки могут принять летние Олимпийские игры в 2040 или 2044 году. Об этом сообщает dzieje.pl, пишет УНН.

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Во время пресс-конференции в Карчеве премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении улучшить спортивную инфраструктуру и провести летние Олимпийские игры. Он отметил, что предварительно планируется подготовить страну как площадку для этого спортивного события до 2040 или до 2044 годов.

Много месяцев мы работали над тем, чтобы эта мечта об Олимпиаде в Польше стала реальностью. Жизнь покажет, реалистичная ли это цель. Мы серьезно отнесемся к этому. Реальная перспектива, с учетом первоначальных решений, обязательств и деклараций Международного олимпийского комитета, - сказал премьер-министр.

Министр спорта Польши Славомир Нитрас заверил, что страна за следующие 16-20 лет способна выделить средства и достаточно развить спортивную инфраструктуру. Он добавил, что в ноябре намерен представить новую стратегию развития польского спорта с целью подготовки к организации Олимпийских игр в Польше.

Это требует инфраструктурных инвестиций, но многое мы уже имеем. Я надеюсь, что зиму и весну следующего года мы проведем в серьезной дискуссии со спортивным сообществом о том, как сделать так, чтобы Игры состоялись в Польше, были успешными и стали движущей силой не только для спорта, но для всей Польши, как это произошло с Евро-2012, - добавил Нитрас.

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